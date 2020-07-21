Политика
Юга.руВ Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы
В Абхазии продлили запрет на переход абхазо-российской границы до 28 июля Напомним, из-за коронавируса с 1 марта в Абхазию запретили въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян, а в конце марта в республике ввелин режим ЧС . Россиянам запретили въезд в страну 8 апреля .
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Здоровье
Диетолог назвала главные причины ожирения россиян
Россиянам не хватает денег на правильное питание, из-за чего может возникнуть ожирение.
Соловей.Инфо вчера в 03:45
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Гаджеты
Redmi анонсировала выпуск беспроводных наушников AirDots 2 за $11
20 июля компания Xiaomi провела видео презентацию своих беспроводных наушников Redmi AirDots 2. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 13:45
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Происшествия
Арбитражный судья на Алтае получил семь лет колонии за взятку
Судью Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу восемь миллионов рублей за взятку, сообщают в СК России.
РИА Новости 07:30
Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Политика
Посол в Британии оценил способность Шотландии быть независимой страной
Россия не заинтересована в выходе Шотландии из состава Великобритании, заявил российский посол Андрей Келин.
Взгляд.ру 21:50
Спорт
Треть жителей Японии выступают против проведения Олимпиады в Токио
В Японии провели опрос о целесообразности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.
Metaratings 19 июля в 08:09
Общество
Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»
Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».
Lenta.ru 20:39
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Технологии
Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office
Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
3DNews 14:21
Происшествия
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Политика
Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса.
Известия 15:16
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Сильные ливни «смыли» город в Свердловской области
Обновлено в 15:05 Из-за сильных ливней в Свердловской области затопило Нижние Серги.
BFM.ru 04:01
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
OnePlus Nord будет представлен в двух вариантах: 8/128 ГБ стоимостью 399 евро и 12/256 ГБ стоимостью 499 евро.
Деловое.ТВ 12:03
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A01 Core за 74 доллара
ToDay News Ufa 11:36
Политика
Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии, пока ее народ не получит свободу и безопасность.
Национальная служба новостей 13:33
Политика
Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии
По итогам прошедших 19 июля выборов в однопалатный парламент Сирии коалиция «Национальный прогрессивный фронт», возглавляемая партией действующего президента «Баас», заняла 177 из 250 мест.
РБК 16:08
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Полицейские задержали участников танцев на МКАД
Российская газета 07:00
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru 15:02