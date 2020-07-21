В Абхазии продлили запрет на переход абхазо-российской границы до 28 июля Напомним, из-за коронавируса с 1 марта в Абхазию запретили въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян, а в конце марта в республике ввелин режим ЧС . Россиянам запретили въезд в страну 8 апреля .

В Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы

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