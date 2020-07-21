Политика
Юга.руВ Абхазии еще на неделю продлили запрет на пересечение границы
В Абхазии продлили запрет на переход абхазо-российской границы до 28 июля Напомним, из-за коронавируса с 1 марта в Абхазию запретили въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян, а в конце марта в республике ввелин режим ЧС . Россиянам запретили въезд в страну 8 апреля .
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Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
Политика
Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края
ToDay News Ufa 22:46
Политика
«Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.
АПН 12:03
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Общество
В Приморье впервые за месяц количество случаев COVID-19 превысило 100
В Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последний месяц.
Российская газета 21:52
Происшествия
За сутки в Иркутской области подтвердилось 176 случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро среды, 22 июля, возросло до 12 152.
ИркСиб 23:04
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 07:55
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 11:40
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Гаджеты
Обнародованы патентные схемы Xiaomi Mi Mix с двойным экраном
В сеть попала актуальная патентная заявка компании Xiaomi, которая описывает смартфон с огромной камерой и двумя дисплеями.
Anonsens 12:18
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25
Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс 07:37
Экономика
В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия 22:34
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Шоу-бизнес
Пышка Ребел Уилсон, похудев на 18 кг, носит облегающие костюмы
18 кг Ребел уже сбросила и теперь не стесняется позировать для фото в обтягивающем костюме.
Wday.ru 07:00
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Происшествия
Бийчанка подала в суд на чиновника из-за долга в 500 тысяч рублей
За последние три года чиновник проиграл более 10 судебных дел на общую сумму более 1,2 млн рублей.
Толк 23:04
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34