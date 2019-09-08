Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38 процента голосов, передает ТАСС, ссылаясь на главу абхазского Центризбиркома Тамаза Гогию.
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