Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38 процента голосов, передает ТАСС, ссылаясь на главу абхазского Центризбиркома Тамаза Гогию.

В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба

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