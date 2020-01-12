Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента

Действующий президент республики Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение суда. Также он намерен баллотироваться на новых выборах, если они всё-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по закону Хаджимба должен продолжать руководить страной до повторных выборов.
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с чего всё началось
Президент Абхазии Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов 22 марта, сообщается на сайте
 главы республики.
Коммерсантъ06:43

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