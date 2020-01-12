с чего всё началось

Действующий президент республики Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение суда. Также он намерен баллотироваться на новых выборах, если они всё-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по закону Хаджимба должен продолжать руководить страной до повторных выборов.

Общество Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Происшествия Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Общество В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.