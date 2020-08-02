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Lenta.ru
Lenta.ru

В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией

Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.В источнике
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Life.ru

В Минздраве Абхазии заявили, что медицина может «захлебнуться» после открытия границы с РФ

Life.ruвчера в 16:37
Lenta.ru

В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией

Lenta.ruвчера в 16:31
Sputnik Абхазия

«Мы захлебнемся»: Минздрав Абхазии провел экстренное совещание из-за открытия границы

Sputnik Абхазиявчера в 14:38
News.ru

«Мы захлебнёмся»: Минздрав Абхазии не был готов к открытию границы с РФ

News.ruвчера в 15:31
РБК

В Абхазии предупредили о вспышке COVID после открытия границы с Россией

РБКвчера в 15:24
ИА Красная Весна

«Мы захлебнемся». Минздрав Абхазии привело в оторопь открытие границы с РФ

ИА Красная Веснавчера в 15:02
БИЗНЕС Online

В Абхазии предупредили о вспышке коронавируса после открытия границы с Россией

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:52
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Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей1 августа в 13:17
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru31 июля в 07:38
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Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

Исследователи из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M, которые проводили археологические раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе, обнаружили веские доказательства в пользу "вулканической" гипотезы.
РИА Новости31 июля в 14:00
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