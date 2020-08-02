В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией
Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.В источнике
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