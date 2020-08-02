Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.В источнике
С чего всё началось
Абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили эпидемиологическую обстановку, связанную с открытием абхазско-российской границы, сообщает
 пресс-служба Минздрава республики в Facebook.
РБКвчера в 15:24
Подробнее о событии
Известия

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с РФ из-за коронавируса

Известия20:03
Sputnik Абхазия

«Мы захлебнемся»: Минздрав Абхазии провел экстренное совещание из-за открытия границы

Sputnik Абхазиявчера в 14:38
ТАСС

В Абхазии опасаются всплеска заражения коронавирусом из-за открытия границы с Россией

ТАССвчера в 16:53
RT на русском

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

RT на русскомвчера в 16:47
РИА Новости

В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы

РИА Новости17:29
РБК

В Абхазии предупредили о вспышке COVID после открытия границы с Россией

РБКвчера в 15:24
Коммерсантъ

В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

Коммерсантъ17:58
Реклама

Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
RT на русском05:16
11
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В Крыму за сутки подтвердили 28 случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 2 августа 2020, 11:32 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUMвчера в 04:32
257
Реклама

Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре

Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.
ТАСС03:36
Реклама
Реклама
Реклама