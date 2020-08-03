с чего всё началось

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

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