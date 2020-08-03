Общество
RT на русскомВ Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
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с чего всё началось
Абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили эпидемиологическую обстановку, связанную с открытием абхазско-российской границы, сообщает пресс-служба Минздрава республики в Facebook.РБКвчера в 15:24
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«Мы захлебнемся»: Минздрав Абхазии провел экстренное совещание из-за открытия границы
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