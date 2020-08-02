с чего всё началось

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария, среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка. По его словам, ежедневно выявляется около 8-10 пациентов.

В Абхазии опасаются вспышки коронавируса из-за открытия границы с РФ

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