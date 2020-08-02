Общество
Накануне.RuВ Абхазии опасаются вспышки коронавируса из-за открытия границы с РФ
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария, среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка. По его словам, ежедневно выявляется около 8-10 пациентов.
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с чего всё началось
Абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили эпидемиологическую обстановку, связанную с открытием абхазско-российской границы, сообщает пресс-служба Минздрава республики в Facebook.РБКвчера в 15:24
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«Мы захлебнемся»: Минздрав Абхазии провел экстренное совещание из-за открытия границы
Sputnik Абхазиявчера в 14:38
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Происшествия
Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве
В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
Общество
Более 560 москвичей набрали свыше 370 баллов на ЕГЭ
Более 560 жителей Москвы показали результат от 370 до максимальных 400 баллов за четыре предмета на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
ТАСС 04:46
Происшествия
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, попросят о государственной защите, так как опасаются сестер, заявила журналистам в понедельник одна из двух адвокатов потерпевших Юлия Нитченко.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) о покупке 94,83% петербургского завода General Motors (GM).
РБК Санкт-Петербург 06:02
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Общество
Рособрнадзор одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Врио главы Рособрнадзор Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор поддерживает решение Минпросвещения отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:32
Происшествия
Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека
Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС 06:23
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Общество
Роспотребнадзор назвал требования к школам в условиях пандемии
Власти намереваются возобновить очное обучение в российских школах с 1 сентября.
Известия вчера в 17:06
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия начинает процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, объявил российский Минфин.
РБК 06:39
Здоровье
В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
RT на русском 05:14
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор
Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговорённого к 3,5 года колонии, обжаловала приговор.
RT на русском 06:14
Общество
Сын украинского политика купил остров в Италии
Lenta.ru 05:53
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Авто
Новая Kia K5 показала экстремальные трюки
Следующим трюком стал «полицейский разворот». В этот раз автомобиль снова показал, на что способен в самых экстремальных ситуациях.
Car.ru 04:24
Общество
Распространение коронавируса идет на спад в Саратовской области
По данным замначальника, коэффициент медленно идет на спад.
АиФ Саратов 05:33
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Экономика
В зоне высокого риска осталось менее трети крупнейших компаний России
За неделю с 23 по 30 июля количество системообразующих предприятий в высокой зоне риска снизилось на 6 компаний и составило 269 штук (26% от всего перечня) в 69 отраслях.
Российская газета 06:27
Шоу-бизнес
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes.
Интерфакс 06:54
Культура
В России пройдет конкурс в целях доверия к некоммерческим организациям со стороны общества, власти, бизнеса и СМИ
Помимо общего конкурса, в котором организациям будут присваиваться «золотые», «серебряные», «бронзовые» и «базовые» стандарты отчетов, в 2020 году объявлено десять партнерских номинаций.
Пламя труда 32 06:52
Здоровье
В Казахстане могут продлить карантин
Жесткие карантинные меры были введены 5 июля на 2 недели, затем его продлили до 2 августа, а затем еще на 14 дней, сообщает «Красная весна».
Sport24.ru 06:42
Футбол
Судьи АПЛ смогут удалять игрока за кашель на соперника
Судьи Английской премьер-лиги (АПЛ) смогут удалять футболиста, если тот целенаправленно кашляет на соперника, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 06:05