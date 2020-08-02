В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны. 2 августа в Минздраве Абхазии состоялось экстренное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом COVID-19 в стране.В источнике
С чего всё началось
Абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили эпидемиологическую обстановку, связанную с открытием абхазско-российской границы, сообщает
пресс-служба Минздрава республики в Facebook.
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