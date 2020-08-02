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Коммерсантъ

В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны. 2 августа в Минздраве Абхазии состоялось экстренное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом COVID-19 в стране.В источнике
С чего всё началось
Абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили эпидемиологическую обстановку, связанную с открытием абхазско-российской границы, сообщает
 пресс-служба Минздрава республики в Facebook.
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В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с РФ из-за коронавируса

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В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

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В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы

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В Абхазии предупредили о вспышке COVID после открытия границы с Россией

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В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

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Ведомостивчера в 08:42
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Замана31 июля в 08:48
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Huawei рассказала, когда анонсирует EMUI 11 и HarmonyOS 2

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ИА Красная Веснавчера в 15:44
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Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
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