В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

НТВ 19

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны. 2 августа в Минздраве Абхазии состоялось экстренное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом COVID-19 в стране.