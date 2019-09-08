Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Абхазии проходит второй тур выборов президента

Первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа, в нем впервые участвовали девять кандидатов. По его итогам во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба (23,85% голосов) и оппозиционер Алхас Квициния (21,9%).
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