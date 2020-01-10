СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

с чего всё началось

Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента.

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

Политика Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Армия и оружие Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Политика Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Технологии Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений Ряд международных правозащитных организаций направили совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны на операционной системе Google Android.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Кино Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".

Общество Главного редактора «Урюпинской правды» решили не увольнять Ранее «Российская газета» сообщала, что глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину за то, что в ее газете фотография федерального чиновника оказалась напечатана ниже портрета областного депутата.

Футбол Стельмах сменил Якунчикова на посту начальника команды ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что Александр Стельмах сменил Сергея Якунчикова на посту начальника главной команды.

Космос Телескопом TESS обнаружен потенциально обитаемый «двойник» Земли Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что телескоп TESS впервые с момента своего запуска обнаружил экзопланету, похожую на Землю сразу в двух отношениях.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Российская соцсеть установила рекорд в Новый год По данным соцсети, с 30 декабря 2019-го по 1 января 2020-го юзеры отправили друг другу более одного миллиарда виртуальных подарков, обменялись 500 миллионами стикеров в сообщениях и посмотрели новогодние видеоролики, созданные нейросетью специально для каждого пользователя, почти полтора миллиарда раз.