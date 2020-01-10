Политика
РИА НовостиВ Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента
Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента.
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с чего всё началось
СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.Sputnik Абхазия03:06
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Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Политика
Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Технологии
Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений
Ряд международных правозащитных организаций направили совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны на операционной системе Google Android.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Общество
Главного редактора «Урюпинской правды» решили не увольнять
Ранее «Российская газета» сообщала, что глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину за то, что в ее газете фотография федерального чиновника оказалась напечатана ниже портрета областного депутата.
Футбол
Стельмах сменил Якунчикова на посту начальника команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что Александр Стельмах сменил Сергея Якунчикова на посту начальника главной команды.
Происшествия
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут флоту осенью 2020 года
Атомная подлодка «Казань» будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Общество
В России ввели новые налоговые льготы для физлиц
С этого года введен налоговый вычет для предпенсионеров, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость участка земли.
Космос
Телескопом TESS обнаружен потенциально обитаемый «двойник» Земли
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что телескоп TESS впервые с момента своего запуска обнаружил экзопланету, похожую на Землю сразу в двух отношениях.
Общество
Курганец, из-за которого разрешили слежку за всеми Романами, пожалуется в суд
«Отдельно хочу отметить, что постановления судей написаны „под копирку“, т. е. слово в слово, буква в букву и все знаки пунктуации повторяют друг друга», — рассказал обвиняемый.
Общество
Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба
Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Российская соцсеть установила рекорд в Новый год
По данным соцсети, с 30 декабря 2019-го по 1 января 2020-го юзеры отправили друг другу более одного миллиарда виртуальных подарков, обменялись 500 миллионами стикеров в сообщениях и посмотрели новогодние видеоролики, созданные нейросетью специально для каждого пользователя, почти полтора миллиарда раз.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.