Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента.
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с чего всё началось

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