СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

с чего всё началось

Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента.

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

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