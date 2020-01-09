Политика
Евразия DailyПротестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Председатель Совбеза Абхазии Мухаммад Килба сообщил, что участники протестов, захватившие накануне здание администрации президента, вскрыли оружейную комнату и похитили часть оружия.
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с чего всё началось
В ответ пресс-служба Хаджимба выпустила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям. Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь.Sputnik Абхазия03:06
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В Абхазии протестующие вскрыли оружейную комнату в администрации президента
Московский Комсомолец03:52
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