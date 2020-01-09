В ответ пресс-служба Хаджимба выпустила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям. Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь.

с чего всё началось

Председатель Совбеза Абхазии Мухаммад Килба сообщил, что участники протестов, захватившие накануне здание администрации президента, вскрыли оружейную комнату и похитили часть оружия.

Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

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