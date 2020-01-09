Политика

Евразия DailyЕвразия DailyПротестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

Председатель Совбеза Абхазии Мухаммад Килба сообщил, что участники протестов, захватившие накануне здание администрации президента, вскрыли оружейную комнату и похитили часть оружия.
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с чего всё началось

Глава Совбеза Абхазии не исключил сценария силового развития событий в Сухуме

В ответ пресс-служба Хаджимба выпустила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям. Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь.
Sputnik Абхазия03:06

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Глава Совбеза Абхазии не исключил сценария силового развития событий в Сухуме

Sputnik Абхазия03:06

Лидер абхазской оппозиции прокомментировал заявление о краже оружия

РИА Новости04:20

Глава Совбеза Абхазии заявил, что протестующие вынесли оружие из администрации президента

Коммерсантъ04:03

Протестующие в Абхазии захватили оружие

Lenta.ru04:19

В Абхазии протестующие вскрыли оружейную комнату в администрации президента

Московский Комсомолец03:52

В администрации президента Абхазии похитили оружие

REGNUM04:06

Власти Абхазии не исключили «силовой разгон» протестующих, захвативших администрацию президента

Росбалт04:17
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Происшествия

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
ТАСС 02:04
Футбол

«Крылья Советов» хотят подписать 19-летнего конголезца

Как сообщает "Чемпионат", переговоры с 19-летним игроком сборной Конго ведут "Крылья Советов".
СОВА 02:08
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами

Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Коммерсантъ 04:38
Политика

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.
РИА Новости 03:31
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Кино

Комедия «Холоп» побила рекорд по сборам в российском прокате

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Общество

Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова

Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова.
Российская газета 03:44
Политика

Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
RT на русском 04:49
Космос

В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту

Компания Virgin Galactic заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Pravda.Ru 04:41
Политика

Суд Абхазии рассмотрит кассацию на итоги выборов президента 10 января

Ранее Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.
ТАСС 04:15
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Следствие предложило прекратить уголовное дело в отношении актрисы сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой о незаконном приобретении наркотиков и назначить ей наказание в виде судебного штрафа.
Газета.Ru вчера в 11:16
Политика

Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране

Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию касательно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.
RT на русском 04:38
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Автоспорт

Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 05:10
Происшествия

В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
REGNUM 04:44
Гаджеты

Xiaomi подтвердила разработку оболочки MIUI 12

Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12.
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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Политика

В МИД России прокомментировали события в Абхазии

Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Кино

Дмитрий Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил актрису Валентину Теличкину с юбилеем. 10 января народной артистке исполнилось 75 лет.
Культуромания 04:43
Политика

Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

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Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Как сообщает ToDay News Ufa, группой ученых был проведен сенсационный для современной науки эксперимент по увеличению продолжительности жизни червей.
ToDay News Ufa вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
ТВ Центр 02:53
Экономика

Банк России о нововведениях 2020: открываем кошельки

Дальневосточное главное управление Банка России рассказывает о тех новшествах, которые могут отразиться на кошельках граждан.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Технологии

«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи

"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Клопс вчера в 06:47
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