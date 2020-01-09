Политика
Вести.RuПротестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри. Очевидцы публикуют кадры с места событий.
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Политика
Совбез Абхазии собирается для обсуждения беспорядков в Сухуме
Совет безопасности Абхазии собирается на экстренное заседание для обсуждения беспорядков в центре столицы.
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
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Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Армия и оружие
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
Энергетика
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
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В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Новый вид коронавируса вызвал вспышку вирусной пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском Ухане, сообщают местные СМИ.
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«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham
В конце сентября 2019 года WB Montreal начала тизерить нового Batman: Arkham, однако пыл разработчиков, к сожалению, угас после первого намёка.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Эксперт оценил три украинских версии крушения Boeing в Иране
В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Общество
Свыше миллиарда животных стали жертвами лесных пожаров в Австралии
Как отмечается, профессор Крис Дикман пересмотрел раннюю оценку числа животных, ставших жертвами лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе, повысив масштаб потерь с 480 млн до более чем 800 млн животных.
Армия и оружие
Готовили убийство: в Незалежной раскрыли коварный план российских спецслужб
Убийство должен был осуществить гражданин Незалежной по заданию спецслужб РФ, утверждают в СБУ. Место действия – город Харьков.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
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Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Хоккей
Овечкин высказался о своём 11-м месте в списке лучших снайперов НХЛ
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".