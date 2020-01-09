Политика

Вести.RuВести.RuПротестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри. Очевидцы публикуют кадры с места событий.
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В Абхазии оппозиция устроила беспорядки у здания администрации президента

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