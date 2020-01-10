Политика

Газета.RuГазета.RuВ Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота

Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы. В администрации абхазского лидера уточнили, что митингующие назвали себя представителями Донецкой народной республики.
Читать в источнике
Комментировать264
с чего всё началось
В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили 10 января «Интерфаксу
» в администрации президента Абхазии.
Известия09:17

Подробнее о событии

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

Коммерсантъ09:55

В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

РБК09:31

В Абхазии заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

Известия09:17

В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота

Московский Комсомолец09:30

В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота

Газета.Ru09:16

В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте

Lenta.ru08:47

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

RT на русском08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 13:28
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Lenta.ru вчера в 01:54
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Политика

Новый посол США прибудет в Москву 16 января

Новый посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву 16 января.
Life.ru 11:53
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru 10:24
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Культура

Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»

Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
РИА Новости 11:46
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 09:53
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Технологии

Марк Цукерберг рассказал о планах на ближайшее десятилетие

Новые формы управления обществом Важным вопросом на ближайшие 10 лет, по мнению Марка Цукерберга, являются проблемы управления большими новыми цифровыми сообществами, которые создались благодаря Интернету.
3DNews 04:25
Происшествия

Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике

Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Lenta.ru 12:22
Армия и оружие

Белоруссия запустила производство боевых патронов

Собственное производство патронов позволит снизить риски наступления ситуации, когда в стране не останется боеприпасов На территории Белоруссии начало работу первое предприятие, которое будет заниматься производством боевых патронов для стрелкового оружия.
Военное дело 06:08
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru 11:09
Политика

Правительство обеспечит безопасность россиян на Ближнем Востоке

Российский кабмин оперативно примет все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян, включая их эвакуацию, при обострении ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Радио Sputnik 12:58
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Авто

BMW девятый год подряд достигает рекордных продаж автомобилей

ПРАЙМ 03:44
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Политика

В администрации президента Абхазии похитили оружие

REGNUM 04:06
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия 03:23
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Армия и оружие

Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Военное дело вчера в 08:01
Экономика

Цены на гречку в России выросли на 5,4% в декабре

В России цены на гречневую крупу в декабре увеличились на 5,4%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Росстат.
RT на русском 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное