Политика
Газета.RuВ Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота
Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы. В администрации абхазского лидера уточнили, что митингующие назвали себя представителями Донецкой народной республики.
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с чего всё началось
В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили 10 января «Интерфаксу» в администрации президента Абхазии.Известия09:17
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