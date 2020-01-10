Политика

Газета.RuГазета.RuВ Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота

Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы. В администрации абхазского лидера уточнили, что митингующие назвали себя представителями Донецкой народной республики.
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с чего всё началось

В Сухуме заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии.
Интерфакс08:31

Подробнее о событии

Килба: есть информация, что в митингах оппозиции участвовали приезжие из ДНР

Sputnik Абхазия10:48

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

Коммерсантъ09:55

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

RT на русском08:43

В Абхазии заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

Известия09:17

В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте

Lenta.ru08:47

В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

РБК09:31

В Сухуме заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

Интерфакс08:31
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия

В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
РИА Новости 12:03
Теннис

Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Sportbox.RU 10:31
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Газета.Ru 08:04
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета

Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины».
Вечерняя Москва 11:46
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК вчера в 05:17
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
News.ru 08 января в 11:45
Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РИА Новости 01:36
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Lenta.ru 11:06
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

RT на русском 11:18
Политика

Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Lenta.ru 07:43
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Экономика

Белоруссия ввела налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Происшествия

Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

РБК 06:41
Экономика

Акции «Распадской» выросли более чем на 11%

Акции угледобывающей компании «Распадская» на Московской бирже выросли на 11,15%.
Коммерсантъ вчера в 03:50
Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
РИА Новости вчера в 01:44
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа

Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
RuNews24.ru 04:22
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Биатлон

Фуркад обошёлся без промахов и выиграл спринт на этапе КМ в Германии

Титулованный спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут и 27,2 секунды и сумел обойтись без промахов.
RT на русском 09:50
Общество

Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки

Первый летный опытный образец модернизированного пассажирского лайнера Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки.
ТК Звезда 07:59
Общество

С места крушения Boeing в Тегеране убрали почти все обломки

Иранские власти разобрали почти все обломки с места крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщают СМИ.
Взгляд.ру 07:46
Авто

Водители допускают пять ошибок при заправке

Автомобилисты частенько становятся жертвами воров, которые периодически подкарауливают таких забывчивых водителей, отправившихся оплачивать заправку и забывшими заблокировать двери.
ToDay News Ufa вчера в 13:54
Технологии

Apple начала сканировать все загруженные на iCloud фото

Специалисты компании Apple начали тщательно проверять все загруженные в iCloud фотографии.
Полит.ру вчера в 11:04
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости вчера в 07:14
Наука

Предки акул прекратили видеть цвета полмиллиарда лет назад

Предки акул перестали отличать цвета ещё порядка полмиллиарда лет назад. Это случилось до появления представителей морских глубин как вида.
Дни24 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
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