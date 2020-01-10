Политика
Газета.RuВ Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота
Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы. В администрации абхазского лидера уточнили, что митингующие назвали себя представителями Донецкой народной республики.
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В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии.Интерфакс08:31
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