В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал осведомленный источник.

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

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