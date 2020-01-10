Политика

Газета.RuГазета.RuВ Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

Администрация президента Абхазии подозревает, что участниками попытки недавнего госпереворота были граждане Украины. Как передают СМИ, среди митингующих были люди, представлявшиеся жителями ДНР. Накануне, 9 января, жители республики пытались взять штурмом здание администрации президента.
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с чего всё началось
В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили 10 января «Интерфаксу
» в администрации президента Абхазии.
Известия09:17

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В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

Газета.Ru14:02

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

Коммерсантъ09:55

В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте

Lenta.ru08:47

В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота

Московский Комсомолец09:30

В Абхазии заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

Известия09:17

В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

РБК09:31

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

RT на русском08:43
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