с чего всё началось

Администрация президента Абхазии подозревает, что участниками попытки недавнего госпереворота были граждане Украины. Как передают СМИ, среди митингующих были люди, представлявшиеся жителями ДНР. Накануне, 9 января, жители республики пытались взять штурмом здание администрации президента.

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

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