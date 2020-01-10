Политика
Газета.RuВ Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Администрация президента Абхазии подозревает, что участниками попытки недавнего госпереворота были граждане Украины. Как передают СМИ, среди митингующих были люди, представлявшиеся жителями ДНР. Накануне, 9 января, жители республики пытались взять штурмом здание администрации президента.
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с чего всё началось
В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили 10 января «Интерфаксу» в администрации президента Абхазии.Известия09:17
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Политика
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