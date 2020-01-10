Политика

RT на русскомRT на русскомВ Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации. Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства «пребывания этих граждан на территории Абхазии».
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с чего всё началось

В Сухуме заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии.
Интерфакс08:31

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В Сухуме заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

Интерфакс08:31

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

РБК08:43

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

RT на русском08:43

В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте

Lenta.ru08:47

В Абхазии заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота

Известия09:17

В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота

Газета.Ru09:16

В попытке переворота в Абхазии оказались замешаны украинцы

Вести.Ru09:14
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