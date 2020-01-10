В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии.

с чего всё началось

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации. Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства «пребывания этих граждан на территории Абхазии».

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

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