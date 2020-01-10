с чего всё началось

В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента. Там подчеркнули, что эти граждане Украины выдавали себя за представителей Донецкой народной республики.

В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

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