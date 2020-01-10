Политика
Национальная служба новостейВ Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента. Там подчеркнули, что эти граждане Украины выдавали себя за представителей Донецкой народной республики.
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с чего всё началось
В попытке государственного переворота в Абхазии участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями Донецкой народной республики, заявили 10 января «Интерфаксу» в администрации президента Абхазии.Известия09:17
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Армия и оружие
Военный эксперт Леонков рассказал, как США сбили украинский «Боинг»
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, украинский «Боинг» не мог быть сбит в небе над Тегераном двумя ракетами комплекса ПВО «Тор-М1», как утверждает американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванный, но «информированный источник».
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Армия и оружие
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани
Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Технологии
Innovusion утверждает, что лидар Falcon совершеннее, чем зрение человека
Компания Innovusion, называющая себя мировым лидером в разработке дальнобойных лидаров для транспортных средств, представила на CES 2020 новинку — лидар Falcon.
Политика
Британия попросила США об экстрадиции сбившей подростка жены дипломата
Министерство внутренних дел Великобритании направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас - виновницы ДТП, в котором погиб 19-летний британский подросток.
Игры
Слухи: Ubisoft выпустит продолжение Prince of Persia: The Two Thrones
Проект выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений. Dark Babylon продолжит историю The Two Thrones.
Политика
Разведка США расследует «российское влияние» на выборы 2020 года
Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Технологии
Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения
В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Шоу-бизнес
Бузова хлопнула шампанского и уехала отдыхать без любовника
Поначалу Бузова хранила их в тайне, которую разрушили зоркие поклонники: они разглядели на фотографиях в инстаграме звезд множество доказательств своим подозрениям.
Политика
Столтенберг не исключил версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
НАТО не видит причин не верить сообщениям из стран-союзников альянса о том, что причиной крушения украинского Boeing 737-800 под Тегераном могло стать попадание ракеты, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед экстренным заседанием Совета ЕС.
Происшествия
Участнику убийства россиянина в США дали 100 лет тюрьмы
В США суд округа Монтгомери, штат Мэриленд, приговорил к ста годам тюрьмы одного из участников убийства двух школьников, среди которых был россиянин.
Единоборства
Названа стоимость билетов на бой Александра Емельяненко и Исмаилова
Самые дешевые билеты на бой между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым будут стоить 1500 рублей, самые дорогие - 50000 рублей, сообщил президент Лиги смешанных единоборств (АСА) Алексей Яценко.
Авто
Mercedes-Benz презентовал концепт-кар Vision AVTR
Компания Mercedes-Benz презентовала концепт-кар Vision AVTR (Advance Vehicle Transformation), созданный по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Авто
В Toyota рассказали о новом Land Cruiser 300
В новом году топ-менеджер отдела маркетинга японской компании рассказал журналистам, что в новом поколение легендарного внедорожника будут использоваться более экологичные и высокоэффективные агрегаты.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Авто
BMW и Mercedes заставят мир пересесть на электромобили
Немецкие автоконцерны BMW и Mercedes заставят мир пересесть на электромобили — из-за растущего спроса на спортивные внедорожники они вынуждены были разработать их электрические версии, пишет Reuters.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Наука
Ракоподобный метаболизм заставляет мозг расти
Ген ARHGAP11B вызывает увеличение числа так называемых базальных стволовых клеток головного мозга и, в конечном итоге, увеличение производства нейронов, что приводит к увеличению объема мозга.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.