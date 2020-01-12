Политика
НТВВ Абхазию прибыл Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Абхазию, где четвертый день продолжаются протесты. Суркову уже находится в Сухуме, ему предстоит заняться урегулированием ситуации в республике, сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
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Наука
Раскрыта тайна самой загадочной картины в истории
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Политика
Юрий Дудь и Шнуров могут стать депутатами Госдумы
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему openEuler
В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Huawei представила новую операционную систему.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах
Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники в населённых пунктах
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ разместили гаубицу и зенитную установку в населённых пунктах в Донбассе.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Здоровье
В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин
Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Армия и оружие
Первый самолет индийского производства взлетел с палубы авианосца
Истребитель Tejas взлетел с палубы индийского авианосца «Викрамадитья» и стал первым самолетом производства Индии, который совершил подобный маневр.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Экономика
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Здоровье
Защитница барнаульского сквера от Radisson просит губернатора отложить продажу «Модеста»
Один из инициаторов движения против строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова в Барнауле Татьяна Труфанова попросила губернатора еще и отложить продажу акций «Модест» - предприятия-производителя детского питания и диетических продуктов.
Кино
Якутские политики были замечены на закрытом показе кинокомедии «Тиэтэйбит»
С 15 января во всех кинотеатрах нашей республики выйдет в прокат фильм Романа ДОРОФЕЕВА «Тиэтэйбит» («Поспешивший») по мотивам первой якутской комедии Николая НЕУСТРОЕВА.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.