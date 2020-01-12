Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Абхазию, где четвертый день продолжаются протесты. Суркову уже находится в Сухуме, ему предстоит заняться урегулированием ситуации в республике, сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Экономика Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.

Политика В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Общество В России изменят систему оплаты труда учителей В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Общество В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.

Политика Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

Общество Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Здоровье Защитница барнаульского сквера от Radisson просит губернатора отложить продажу «Модеста» Один из инициаторов движения против строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова в Барнауле Татьяна Труфанова попросила губернатора еще и отложить продажу акций «Модест» - предприятия-производителя детского питания и диетических продуктов.

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Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из клиники Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».