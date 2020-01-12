Политика

НТВНТВВ Абхазию прибыл Владислав Сурков

Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Абхазию, где четвертый день продолжаются протесты. Суркову уже находится в Сухуме, ему предстоит заняться урегулированием ситуации в республике, сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
Читать в источнике
Комментировать181

Подробнее о событии

Вице-президент Абхазии заявил о прибытии Суркова в Сухум

РБК11:57

Владислав Сурков прибыл в Абхазию

РИА Новости11:50

Помощник президента России Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

ТАСС11:23

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования политического конфликта

Коммерсантъ11:24

Владислав Сурков приехал в Абхазию

Интерфакс11:10

В Абхазию на фоне политического кризиса в республике прибыл помощник российского президента Владислав Сурков

Эхо Москвы11:02

Помощник президента России Владислав Сурков едет в Абхазию

Sputnik Абхазия10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Происшествия

На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Коммерсантъ 19:52
Наука

Раскрыта тайна самой загадочной картины в истории

Sputnik Грузия 10 января в 02:47
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости вчера в 08:20
Политика

В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Вести.Ru 18:06
Происшествия

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Вести.Ru 11:35
Политика

Юрий Дудь и Шнуров могут стать депутатами Госдумы

Кривое-зеркало.ру вчера в 03:52
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro вчера в 17:36
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему openEuler

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Huawei представила новую операционную систему.
Piter.tv 08:51
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:40
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах

Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Говорит Москва вчера в 02:30
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники в населённых пунктах

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ разместили гаубицу и зенитную установку в населённых пунктах в Донбассе.
RT на русском 12:22
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 07 января в 19:01
Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Sportbox.RU 10:28
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК 07:40
Общество

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса

Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Kleo.ru 05:08
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru 04:12
Здоровье

В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин

Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Накануне.Ru вчера в 04:04
Происшествия

В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме

РИА Новости 20:28
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском 10 января в 14:50
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва вчера в 23:55
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС 19:22
Армия и оружие

Первый самолет индийского производства взлетел с палубы авианосца

Истребитель Tejas взлетел с палубы индийского авианосца «Викрамадитья» и стал первым самолетом производства Индии, который совершил подобный маневр.
Известия 11:21
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК 16:00
Экономика

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru 19:56
Общество

Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
РБК 15:34
Здоровье

Защитница барнаульского сквера от Radisson просит губернатора отложить продажу «Модеста»

Один из инициаторов движения против строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова в Барнауле Татьяна Труфанова попросила губернатора еще и отложить продажу акций «Модест» - предприятия-производителя детского питания и диетических продуктов.
Алтапресс 04:55
Кино

Якутские политики были замечены на закрытом показе кинокомедии «Тиэтэйбит»

С 15 января во всех кинотеатрах нашей республики выйдет в прокат фильм Романа ДОРОФЕЕВА «Тиэтэйбит» («Поспешивший») по мотивам первой якутской комедии Николая НЕУСТРОЕВА.
SakhaLife.ru 11:13
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
АБН 17:53
Здоровье

Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
РИА Новости 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное