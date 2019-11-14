Футбол
РИА НовостиВ Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды. Презентация формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября.
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с чего всё началось
Сборная России по футболу не будет играть в новой форме в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.ТАСС Спорт12 ноября в 13:30
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Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в заговоре с целью организации переворота в Боливии.
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Три брата из Китая обманули Apple на $6 миллионов
Три брата (Житинг Ляо, Живей Луп Ляо и Жимин Ляо) из Китая переезжают в США.
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Сериал «Друзья» получит продолжение
Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
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Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
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Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон
Известия 04:22
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Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК вчера в 08:01
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Аргументы и Факты вчера в 12:45
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Госдума разрешит Путину оставить Садовничего ректором МГУ
Государственная дума поддержит законопроект, который позволит президенту неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ.
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Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие
Украинские нацисты подбили автомобиль офицера ВСУ
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Экономика
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После снижения Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых 17 из 20 крупнейших российских банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия жилищного кредитования.
Lenta.ru 04:18
Экономика
«Яндекс» в 1,7 раза снизил стоимость недвижимости для экономии на налогах
Снижение кадастровой оценки означает для компании уменьшение налогов: ставка налога на недвижимость для организаций в Москве установлена на 2019 год в 1,6% от кадастровой стоимости объекта.
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Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
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Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мыслями об "отставании" России от США.
Газета.Ru 02:37
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
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Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил представитель NASA.
Политика Сегодня 04:26
Общество
Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру
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Футбол
КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
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Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
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Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
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Авто
Ferrari представила новое купе Roma
Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Коммерсантъ вчера в 16:45
Происшествия
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В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
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