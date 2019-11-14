Сборная России по футболу не будет играть в новой форме в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.

с чего всё началось

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды. Презентация формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября.

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

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