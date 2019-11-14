Футбол
РИА НовостиВ Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды. Презентация формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября.
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с чего всё началось
Сборная России по футболу не будет играть в новой форме в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.ТАСС Спорт12 ноября в 13:30
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Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Происшествия
Студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска
Студент строительного колледжа в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в своем учебном заведении.
Известия вчера в 21:04
Армия и оружие
Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике
«В главном командовании обсуждается вопрос строительства серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Балтийского флота», – сообщил источник ТАСС.
Взгляд.ру 00:51
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Российская газета 01:30
Армия и оружие
Расчеты ЗРС С-300 заступят на дежурство в Таджикистане
1 декабря расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа заступят на опытно-боевое дежурство в Таджикистане, пишет РИА Новости со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
Аргументы и Факты 03:10
Общество
Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
РИА Новости 01:46
Кино
В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»
14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех», посвящённый личности одного из «титанов Возрождения» Микеланджело Буонарроти.
REGNUM 00:53
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Футбол
Скаут «Зенита»: «У клуба есть четкие цели на зимнее трансферное окно»
Антон Евменов, скаут «Зенита», отметил, что клуб имеет четкое представление о необходимых шагах в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы
Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
ФАН 00:18
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Происшествия
СК завел уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Забайкалье
Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом с семью погибшими, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:06
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки
В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.
Радио Sputnik 03:24
Культура
Эпизод «Симпсонов» с Майклом Джексоном был вырезан Disney
Новая стримминговая платформа Disney+ удалила первый эпизод третьего сезона мультсериала «Симпсоны», в котором Майкл Джексон озвучил персонажа Леона Комповски.
ТК Звезда 02:58
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на борщ и настольные игры
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей для закупки новогодних подарков сотрудникам госкорпорации.
URA.Ru 01:51