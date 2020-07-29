Общество

Голос адыгаГолос адыгаВ Адыгее направили более 310 млн рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет

По состоянию на 27 июля 2020 года в учреждения труда и социальной защиты населения поступило 21 059 заявлений, из них обработано — 16 558 заявлений, в т.ч. назначено пособие по 8 534 заявлениям граждан на 11 043 ребенка. На эти цели израсходовано 310 млн. 64 тыс. рублей.
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В Адыгее направили более 310 млн рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет

Голос адыга29 июля в 05:01

Миллиард рублей израсходован на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Правительство Кировской области29 июля в 04:01
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