Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Тело 16-летней школьницы, которая была убита в Адыгее, найдено. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном СУ СК РФ во вторник, 5 ноября.
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В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой

Российская газета12:42

Подозреваемый в убийстве школьницы в Адыгее указал на место ее захоронения

ТАСС11:06

Названа возможная причина убийства 16-летней девушки в Адыгее

Кубанские новости10:29

Правоохранители обнаружили тело предположительно пропавшей в мае школьницы

Советская Адыгея10:01

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости12:03

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки

Аргументы и Факты - Адыгея03:44

Подозреваемый в убийстве пропавшей в Адыгее девушки признал вину

РЕН ТВ04:20
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

Водительские права Брежнева выставят на торги

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Йос Ферстаппен: Нет доказательств, что в Ferrari жульничали

На пресс-конференции после финиша Макс Ферстаппен предположил, что это связано с публикацией технической директивы FIA относительно датчиков расхода топлива.
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Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
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«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

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Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы

На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
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Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
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Путин раскритиковал министра высшего образования

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Авто

Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3

Компания Volkswagen начала производство своего электрокара ID.3. Первую партию хэтчбеков выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау.
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Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения

Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
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Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку

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Политика

Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Футбол

Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
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Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

РИА Новости 12:40
Футбол

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«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
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Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Музыка

Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия вчера в 14:40
Армия и оружие

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

РИА Новости 13:20
Общество

В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю

В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
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Технологии

Yadro купила российский стартап по производству микропроцессоров

Yadro, являющаяся отечественным разработчиком СХД и входящая в «ИКС Холдинг», приобрела 51% в компании Syntacore, занимающейся разработкой микропроцессорных ядер.
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Происшествия

В Приморье найдены тела двух детей в овраге

Discover24 02:22
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Космос

Сейсмометр InSight сам себе помешал слушать «марсотрясения»

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180

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Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
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Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
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Общество

В России подали рекордный иск на 100 трлн рублей

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Первый этап Евротура пройдет в Финляндии, а одна игра состоится в Чехии.
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Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
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