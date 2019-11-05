Происшествия
ИзвестияВ Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы
Тело 16-летней школьницы, которая была убита в Адыгее, найдено. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном СУ СК РФ во вторник, 5 ноября.
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Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите сирийской нефти
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
Ученые из Канзасского университета (США) предложили выделить продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами в отдельную группу, названную ими гипераппетитными.
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Происшествия
В Екатеринбурге в ДТП тяжело пострадали 6 человек
На 8 км дублёра Сибирского тракта лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и Chevrolet Aveo.В результате серьёзные травмы получили все участники аварии: супруги 43 и 45 лет, ехавшие в Nissan, и молодые люди на Chevrolet.
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.
Происшествия
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы
В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Политика
Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год).
Музыка
Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей»
Украинская певица Maruv прокомментировала скандал вокруг её персоны, развернувшийся после конкурса MTV.
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
Технологии
Инженеры из РФ нашли способ слежки с помощью бытовой техники
Ядро процессора ARM сейчас можно найти в любом электронном устройстве, включая телефоны, планшеты, телевизоры и бытовую технику.
Авто
В Туле наладят производство нового Haval H5
Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Шоу-бизнес
Екатерина Вуличенко призналась, что не уводила нынешнего мужа из семьи
Актриса признается, что никогда бы не стала разрушать чью-либо семью подобным образом.
Политика
Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
ФСИН проверяет красноярскую колонию после видео об издевательствах
ГУФСИН России по Красноярскому краю проводит проверку после появления в сети видеоролика, в котором, как утверждается, сотрудник одной из колоний издевается над заключенным.
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Культура
Райан Рейнольдс высмеял усы Генри Кавилла в «Лиге справедливости»
Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Политика
Импичмент Трампу: республиканцы требуют раскрыть имя доносчика
Парнем, которому следует наконец-то раскрыть себя, скорее всего, является сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла.