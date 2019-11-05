Происшествия
РИА НовостиВ Адыгее нашли тело убитой школьницы
По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.
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Общество
Звонок Путину помог исполнить последнее желание онкобольной россиянки
Аргументы и Факты 15:18
Футбол
Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ 12:04
Происшествия
ГУФСИН проводит проверку по факту видео издевательства над заключенным
По факту размещения в Сети видео, на которых сотрудник ГУФСИН издевается над заключенным в исправительной колонии №17 в Красноярске, проводится проверка.
РЕН ТВ 10:43
Кино
Райан Рейнольдс высмеял усы Генри Кавилла в «Лиге справедливости»
Popcornnews.ru 07:20
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Армия и оружие
Совместный патруль с ВС РФ: Турецких военных закидали камнями
Rusvesna.su 02 ноября в 22:30
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика
Пентагон опасается развития военного ИИ в России
Как сообщает РИА "Новости", министр обороны США призывает Вашингтон не отставать от других держав, когда речь идет о развитии ИИ.
РЕН ТВ 16:47
Политика
Сенатор от Чечни Сабсаби решил сложить полномочия
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Валерий Тимченко сообщил, что сенатор от законодательного собрания Чечни Зияд Сабсаби подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
Московский Комсомолец 10:23
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру 12:57
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Наука
Модифицировано природой
Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
Наука и жизнь вчера в 23:08
Наука
Корь убивает более 70% антител против других вирусов
В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Здоровье
Рождаемость в Алтайском крае сокращается с каждым годом
Убыль населения в Алтайском крае за девять месяцев 2019 года превысила негативные показатели предыдущего за счет сокращения рождаемости, сообщает 5 ноября Политсиб.ру со ссылкой на данные Алтакрайстата.
Красная весна 10:00
Культура
Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
RT на русском 08:44
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Наука
Определенные бактерии в кишечнике могут способствовать развитию рака
Научными сотрудниками Бристольского университета установлены точные доказательства того, что наличие в кишечнике микроорганизмов бактериальной группы Bacteroidales значительно повышает риск развития рака кишечника.
Ugpressa.ru вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Политика
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:51
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 04:08
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Газета.Ru 12:44
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19