Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Адыгее нашли тело убитой школьницы

По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.
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Правоохранители обнаружили тело предположительно пропавшей в мае школьницы

Советская Адыгея10:01

Подозреваемый в убийстве школьницы в Адыгее указал на место ее захоронения

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В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости12:03

В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой

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Названа возможная причина убийства 16-летней девушки в Адыгее

Кубанские новости10:29

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки

Аргументы и Факты - Адыгея03:44

Подозреваемый в убийстве пропавшей в Адыгее девушки признал вину

РЕН ТВ04:20
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Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Дочь Витаса выступила на шоу талантов в Китае

10-летняя дочь Витаса Алла участвует в шоу талантов в Китае с необычным номером - она продемонстрировала мастерство владения нунчаками.
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Общество

Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь

Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.
Экспресс газета 14:12
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Отмар Сафнауэр о штрафе Квята: «Справедливость восторжествовала»

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Специалисты: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией

Специалисты по информационной безопасности заявляют, что любой мобильный телефон можно использовать для слежки.
РЕН ТВ 17:44
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
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Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно

Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Политика

Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»

Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета 12:15
Футбол

«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру 12:57
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Происшествия

Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи

Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
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США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии

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Наука

Содержание жира у человека определили с помощью термографии

Исследователи из России и Франции создали цифровую модель распределения жира в организме человека, используя метод инфракрасной (ИК) термографии.
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Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
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Шоу-бизнес

Екатерина Вуличенко призналась, что не уводила нынешнего мужа из семьи

Актриса признается, что никогда бы не стала разрушать чью-либо семью подобным образом.
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Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
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Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера

Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
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Наука

В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов

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Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите.
ТАСС 21:20
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
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Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
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Политика

Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
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Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила свою первую модель "умных" часов, получивших название Mi Watch.
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Армия и оружие

Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку

В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.
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Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
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Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Армия и оружие

Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат

Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su 18:37
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