Происшествия
RT на русскомВ Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по республике.
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Правоохранители обнаружили тело предположительно пропавшей в мае школьницы
Советская Адыгеявчера в 10:01
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Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
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В преддверии выборов в британский парламент премьер-министр страны Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с бывшим лидером СССР Иосифом Сталиным.
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