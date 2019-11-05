Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы

Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по республике.
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