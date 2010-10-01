Еще у 11 человек есть подозрение на заражение инфекцией. 10 заболевших- жители Майкопа, еще 1 случай зарегистрирован в Тахтамукайском районе.

Политика Президент Владимир Путин снова обратится к нации Жители Брянщины ждут телеобращения Президента России Владимира Путина. Сегодня, 2 апреля, он готовит новое обращение к гражданам страны.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Общество В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Энергетика Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.