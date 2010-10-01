Происшествия
ГТРК АдыгеяВ Адыгее подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом
Еще у 11 человек есть подозрение на заражение инфекцией. 10 заболевших- жители Майкопа, еще 1 случай зарегистрирован в Тахтамукайском районе.
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Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Экономика
Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок
В рамках товарных интервенций, Министерство сельского хозяйства России направит до 1,5 млн тонн зерна для реализации на внутреннем рынке, соответствующее сообщение размещено на сайте Минсельхоза.
Гаджеты
Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев
Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Энергетика
Лукашенко назвал цену российскому газу
Подходящую цену назвал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.
Общество
«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа
В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Общество
Названы десять регионов РФ, где нет коронавируса
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России осталось десять регионов, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Политика
Президент Владимир Путин снова обратится к нации
Жители Брянщины ждут телеобращения Президента России Владимира Путина. Сегодня, 2 апреля, он готовит новое обращение к гражданам страны.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Общество
В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
ЖКХ
В Совфеде предложили освободить россиян от уплаты пеней за услуги ЖКХ
Совет Федерации подготовил предложения по свобождению граждан от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ или взносов на капремонт.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Шоу-бизнес
Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой
Вскоре роман звезд подтвердили и инсайдеры.
Энергетика
Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке
Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Политика
Губернаторов ждут неприятности по итогу борьбы с коронавирусом
Нескольким губернаторам грозят неприятности из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом.
Музыка
Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года
Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек "Джозеф", который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
Здоровье
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Кино
Кинокомпания Universal перенесла дату премьеры «Миньонов 2» на год
Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Энергетика
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
Общество
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
13 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области
13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.