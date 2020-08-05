В «Аэрофлоте» дали прогноз о выходе на прежний объем перевозок

Общественная служба новостей 1

Москва, 5 августа 2020, 10:36 — REGNUM «Аэрофлот» планирует выйти на докризисный уровень по внутренним перевозкам к концу 2020 года, заявил глава компании Виталий Савельев. По его словам, полностью вернуть международные линии компания планирует к концу летнего сезона 2021 года.