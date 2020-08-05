Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В «Аэрофлоте» дали прогноз о выходе на прежний объем перевозок

Москва, 5 августа 2020, 10:36 — REGNUM «Аэрофлот» планирует выйти на докризисный уровень по внутренним перевозкам к концу 2020 года, заявил глава компании Виталий Савельев. По его словам, полностью вернуть международные линии компания планирует к концу летнего сезона 2021 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Виталий Савельев: мы держим удар

— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
ТАСС01:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Назван срок восстановления объема внутрироссийских авиаперевозок

Lenta.ru08:30
Общественная служба новостей

Аэрофлот восстановил полеты на 60%

Общественная служба новостей04:15
ТАСС

Группа «Аэрофлот» к середине июля восстановила перевозки пассажиров почти на 60%

ТАСС01:06
Коммерсантъ

«Аэрофлот» восстановил перевозки почти на 60%

Коммерсантъ01:59
Известия

Глава «Аэрофлота» дал прогноз о выходе компании на прежний объем перевозок

Известия01:51
REGNUM

В «Аэрофлоте» дали прогноз о выходе на прежний объем перевозок

REGNUM03:36
Тонкости туризма

Международные перевозки могут не вернуться к прежнему уровню до 2024 года

Тонкости туризма3 августа в 07:56
Реклама

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
РИА Новости07:58
1,2K
Реклама

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
821

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
131
Реклама
Реклама
Реклама

СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании

Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова.
Афиша Daily06:21
Реклама

Врач дала рекомендации страдающим от гипертонической болезни

Медик обратила внимание, что гипертоническая болезнь исключает такое понятие, как нормальное артериальное давление, может быть лишь целевой уровень, который, со слов специалиста, достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема определенных индивидуально подобранных для каждого пациента лечащим врачом препарата.
Ясно07:33
5
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама