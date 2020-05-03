с чего всё началось

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1,2K

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Политика Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии. 132

Спорт Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 762

Политика Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,1K

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Общество Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса. 749

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Экономика Борьба с безработицей любой ценой выйдет России боком Люди в России сели дома на карантин, лишились половины или даже большей части своего дохода, но они не могут обратиться за пособием, потому что официально они не являются безработными.

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