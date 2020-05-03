с чего всё началось

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

Здоровье Согласно распоряжению Минпромторга, «Эвалар» продолжает работу В соответствии с нормативными документами Минпромторга ЗАО «Эвалар» относится к предприятиям жизнеобеспечения, которые должны гарантировать бесперебойное производство. 11

Здоровье Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1 016 случаев заражения COVID-19.

Происшествия Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.

Авто Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года. 35

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,1K

Кино Реализм в фильме «Шугалей» вызвал восхищение у иностранного зрителя После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook.

Здоровье Обнаружен основной симптом коронавируса Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал об основном симптоме коронавируса. Он объяснил, как его распознать. 30

Здоровье Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19 Бессимптомных больных COVID-19 в Алтайском крае начнут лечить амбулаторно, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе заседания регионального оперштаба. 10

Гаджеты Вышел новый сверхмощный процессор Core i9-10900K от Intel Как оказалось, топовый 10900K потребляет заметно больше мощности, чем CPU 9-го поколения - 9900KS.Также в новом семействе у некоторых CPU увеличилось число ядер, почти во всех появилась поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. 104

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 1,7K

Авто Kia рассказала о длиннобазной Kia Optima Компания Kia показала изображения удлинённой версии Kia Optima нового поколения на прошлой неделе, а накануне производитель опубликовал подробные технические характеристики модели.