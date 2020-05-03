с чего всё началось

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

Политика Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым. 68

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Путешествия Названы готовые принять туристов первыми страны Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. 1

Общество Раскрыт план правильного выхода из изоляции Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.

Политика Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии. 183

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 36

Технологии Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. 22

Музыка Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.

Здоровье В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24». 21

Здоровье Белогорскую горбольницу возглавила замминистра здравоохранения АП писала, что 22 апреля главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова отстранили от занимаемой должности.

Общество В Берлине музеи и библиотеки возобновляют свою работу В столице Германии происходит очередное ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Здоровье Врач описал самые ранние симптомы коронавируса "Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде". 275

Здоровье Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. 29

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 9