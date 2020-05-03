Общество

RT на русскомRT на русскомВ «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
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с чего всё началось
"Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета", — сказала Спивакова в эфире телеканала "Россия 24
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