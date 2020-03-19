"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", - сообщили в агентстве.

с чего всё началось

Всего в Черногории продолжают оставаться около тысячи пассажиров компании. Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

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