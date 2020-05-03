Общество

РБКРБКВ «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом

Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. При этом Спивакова отметила, что точные сроки возобновления полетов «пока назвать сложно».
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с чего всё началось
"Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета", — сказала Спивакова в эфире телеканала "Россия 24
".
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