с чего всё началось

Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. При этом Спивакова отметила, что точные сроки возобновления полетов «пока назвать сложно».

В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом

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