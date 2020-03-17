Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.

с чего всё началось

Обо всем сообщает издание «Экономика сегодня». Руководитель Росавиации Александр Нерадько прокомментировал ситуацию в отрасли. Он считает, что российские авиакомпании могут обанкротиться из-за распространения коронавируса, ведь им пришлось приостановить международное сообщение.

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