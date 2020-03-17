Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbРоссийские авиакомпании могут разориться из-за коронавируса

Обо всем сообщает издание «Экономика сегодня». Руководитель Росавиации Александр Нерадько прокомментировал ситуацию в отрасли. Он считает, что российские авиакомпании могут обанкротиться из-за распространения коронавируса, ведь им пришлось приостановить международное сообщение.
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с чего всё началось

Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
РБК01:01

Подробнее о событии

Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса

РБК01:01

Эксперты оценили потери авиакомпаний от отмены международных рейсов

Говорит Москва01:19

Эксперты оценили в 360 миллиардов рублей закрытие международного авиасообщения из-за COVID-19

Новая газета03:00

Сотрудникам «Аэрофлота» предложили уволиться на фоне вспышки коронавируса. «Улучшений не предвидится»

URA.Ru14:21

Авиакомпании могут потерять 360 млрд руб. в случае отмены рейсов за границу

Красная весна02:26

Российские авиакомпании могут потерять 360 млрд рублей из-за коронавируса

Экономика сегодня02:19

Убытки российских авиакомпаний от коронавируса могут составить 360 миллиардов рублей

Накануне.Ru04:31
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Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
ТАСС 14:43
Происшествия

Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве

Как полагает следствие, при его участии в регионе была создана фирма, дублирующая функции поисково-спасательной службы при МЧС республики.
Коммерсантъ 13:34
Экономика

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Известия 13:00
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие

Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее

Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.
RT на русском вчера в 02:39
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут

По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
Live24 вчера в 09:40
Здоровье

Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе

Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Эхо76 - Ярославль 10:42
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила в домогательствах ухажеров матери

Как только девочка подросла все ухажеры матери начали уделять ей в разы больше внимания, что стало раздражать Успенскую.
Privet-Rostov.ru 13:42
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Общество

В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха

Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
Российская газета 13:08
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport 11:06
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 13:56
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru 14:30
Религия

Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры

Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
РИА Новости 11:28
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире, и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК 11:53
Хоккей

IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
РИА Новости 13:16
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM 15 марта в 01:14
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Lenta.ru 08:09
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Общество

Губернаторов обязали ограничить проведение массовых мероприятий

Валерий Шарифулин / ТАСС Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в российских регионах в связи с угрозой распространения коронавируса.
РЕН ТВ 06:40
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Технологии

МТС не получит частоты из «золотого диапазона» для тестирования 5G

На заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) отказалась выдавать частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов после заседания.
РБК 14:03
Общество

В Италии количество жертв коронавируса за сутки выросло на 345

В Италии за сутки на 345 увеличилось количество жертв коронавируса, составив 2503 человека.
РЕН ТВ 14:07
Общество

Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки

Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Ведомости 10:45
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
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