Коронавирус
Gazeta.SPbРоссийские авиакомпании могут разориться из-за коронавируса
Обо всем сообщает издание «Экономика сегодня». Руководитель Росавиации Александр Нерадько прокомментировал ситуацию в отрасли. Он считает, что российские авиакомпании могут обанкротиться из-за распространения коронавируса, ведь им пришлось приостановить международное сообщение.
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с чего всё началось
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.РБК01:01
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Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве
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ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита
Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
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Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее
Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут
По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
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Дочь Успенской обвинила в домогательствах ухажеров матери
Как только девочка подросла все ухажеры матери начали уделять ей в разы больше внимания, что стало раздражать Успенскую.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха
Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
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Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
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МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
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Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
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Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире, и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Хоккей
IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Губернаторов обязали ограничить проведение массовых мероприятий
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Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Технологии
МТС не получит частоты из «золотого диапазона» для тестирования 5G
На заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) отказалась выдавать частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов после заседания.
Общество
В Италии количество жертв коронавируса за сутки выросло на 345
В Италии за сутки на 345 увеличилось количество жертв коронавируса, составив 2503 человека.
Общество
Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.