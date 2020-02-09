Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
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NYT: при обстреле афганской провинции Нангархар погибли пять военных США

Газета.Ruвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

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Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
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В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы

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Обсерватория CHEOPS прислала свою первую фотографию

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Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Очередной корабль «Прогресс» отправится к МКС в конце апреля

Очередной грузовой космический корабль «Прогресс» по плану отправят к МКС в конце апреля, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Действующий контракт полузащитника с "Астон Виллой" рассчитан до 2023 года.
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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