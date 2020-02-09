Армия и оружие
РИА НовостиВ Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
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СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега
Российская газетавчера в 22:25
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