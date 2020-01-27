Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Как пишет британская газета The Mirror, на борту находились 83 пассажира, их судьба неизвестна. Отмечается, что самолет совершал рейс из Герата в Кабул.
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