В результате перестрелки, произошедшей 8 февраля в округе Шерзад провинции Нангархар погибли двое военнослужащих США, ещё шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказана первая помощь на американской военной базе.

В Афганистане при перестрелке погибли двое военнослужащих США

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