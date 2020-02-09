Армия и оружие
REGNUMВ Афганистане при перестрелке погибли двое военнослужащих США
В результате перестрелки, произошедшей 8 февраля в округе Шерзад провинции Нангархар погибли двое военнослужащих США, ещё шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказана первая помощь на американской военной базе.
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СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега
Российская газетавчера в 22:25
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Политика
Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
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Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
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В сети появилась информация о том, что предстоящий четвертый сезон сериала "Очень странные дела" станет последним, но он будет разделен на две части.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Происшествия
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Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Общество
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Здоровье
Онколог раскрыл способы снизить риск заболевания раком
Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев ответил на вопрос журналистов о том, что на самом деле может снизить риск заболеть раком.
Происшествия
Количество погибших из-за стрельбы в Таиланде выросло до 20
Авто
Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее
Напомним, Ford GT должен был выйти тиражом 1000 автомобилей, но из-за высокого спроса в компании вынуждены были увеличить тираж до 1350 экземпляров.
Происшествия
В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ
Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных.
Авто
Новый внедорожник Ford Bronco сфотографировали на тестах
Фотошпионы смогли заснять новый Ford Bronco в серийном кузове.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
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В Волгоградской области продолжается автоматизация медучреждений
В течение года в медучреждениях Волгоградской области оборудуют 3200 автоматизированных рабочих мест для врачей и среднего медицинского персонала.
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Спорт
Гимнастка Арина Аверина снялась с этапа Гран-при в Москве
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина снялась с этапа Гран-при в Москве из-за травмы, сообщила её сестра, лидер соревнований Дина Аверина.
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Назван основной симптом жировой болезни печени
При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
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