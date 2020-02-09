Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Афганистане при перестрелке погибли двое военнослужащих США

В результате перестрелки, произошедшей 8 февраля в округе Шерзад провинции Нангархар погибли двое военнослужащих США, ещё шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказана первая помощь на американской военной базе.
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Два военнослужащих США погибли, еще шестеро пострадали в результате обстрела в Афганистане

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Американские военные заявили о двух солдатах, погибших в Афганистане

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В Афганистане при перестрелке погибли двое военнослужащих США

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Американские военные погибли в перестрелке в Афганистане

News.ruвчера в 20:06

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

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Газета.Ruвчера в 19:20
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Новый внедорожник Ford Bronco сфотографировали на тестах

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Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
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