Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане. По ее информации, взрыв произошел в субботу в провинции Кандагар.

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

Авто В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.

Политика Завершены переговоры Путина и Меркель Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".

Политика Роухани попросил прощения у Украины Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.

Общество Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

Игры При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.

Наука Собаки в доме снижают риск развития шизофрении Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет, передает сайт телеканала «Звезда».

Экономика Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».