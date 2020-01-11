Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане. По ее информации, взрыв произошел в субботу в провинции Кандагар.

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

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