Армия и оружие
РИА НовостиВ Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане. По ее информации, взрыв произошел в субботу в провинции Кандагар.
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