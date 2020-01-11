Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Афганистане при взрыве погибли двое американских военных

Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы. Как отмечает агентство, автомобиль военных был подорван взрывным устройством на дороге в южной части страны.
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Двое военнослужащих США погибли при подрыве боевой машины на юге Афганистана

ТАСС09:27

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

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В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных

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Двое американских военных погибли при подрыве автомобиля в Афганистане

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Двое американских военных погибли в Афганистане при взрыве

News.ru09:48

При подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США

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