Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы. Как отмечает агентство, автомобиль военных был подорван взрывным устройством на дороге в южной части страны.

В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных

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