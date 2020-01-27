Происшествия
РБКВ Афганистане разбился пассажирский самолет
Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находились 83 человека. Позднее Afghanistan Times сообщила, что второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш подтвердил факт крушения самолета Ariana Afghan Airlines.
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