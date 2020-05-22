Общество

MetaratingsMetaratingsВ «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

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Гендиректор «Ахмата» заявил, что Кадыров находится в Чечне, а с его здоровьем все хорошо

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В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова

РБК09:12

В «Ахмате» заявили, что Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем

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В «Ахмате» прокомментировали сообщения о подозрении на коронавирус у Кадырова

Sport24.ru09:28

В Чечне рассказали о состоянии Кадырова

БИЗНЕС Online09:21

В «Ахмате» сообщили о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Спорт-Экспресс09:38
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Нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков продолжат карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает «Спорт-Экспресс».
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Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Стали известны переговоры экипажа разбившегося самолета в Пакистане

Переговоры экипажа потерпевшего катастрофу самолета Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» обнародовал киноактёр, певец и пилот Факхар э Алам 22 мая на своей странице в Twitter.
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Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

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Общество

В Свердловской области продлили «режим самоизоляции»

В Свердловской области продлили все ограничения по коронавирусу до 1 июня 2020 года.
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Авто

Обновлённый Kaptur для России представила Renault

Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

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Общество

В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:11
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Происшествия

В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Российская газета 09:05
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Армия и оружие

Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Экономика

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
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Происшествия

Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков

В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.
Коммерсантъ 07:33
Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Общество

МФЦ в Петербурге откроют 25 мая

Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
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Джаред Падалеки поделился неудачными дублями 15 сезона «Сверхъестественного»

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Зюганову продлили запрет на въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.
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Общество

Протестом курских предпринимателей заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ и взяла на контроль ситуацию в связи с состоявшейся акцией протеста предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Центральном рынке г. Курска.
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Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
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Петербуржца осудили за порно с несовершеннолетними детдомовцами

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Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
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Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
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Происшествия

200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области

Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

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«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым

«Зенит» не станет продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым.
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МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции

Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru вчера в 02:52
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011. Президент Чеченской Республики с 5 апреля 2007 по 5 апреля 2011.
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