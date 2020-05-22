Общество
MetaratingsВ «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Хоккей
СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»
Нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков продолжат карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает «Спорт-Экспресс».
Нева Спорт 07:50
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Происшествия
Стали известны переговоры экипажа разбившегося самолета в Пакистане
Переговоры экипажа потерпевшего катастрофу самолета Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» обнародовал киноактёр, певец и пилот Факхар э Алам 22 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 09:42
Политика
Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
В Свердловской области продлили «режим самоизоляции»
В Свердловской области продлили все ограничения по коронавирусу до 1 июня 2020 года.
REGNUM 09:36
Авто
Обновлённый Kaptur для России представила Renault
Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
Live24 04:23
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Общество
В Саратовской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 84 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:11
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Армия и оружие
Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Life.ru 03:44
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Происшествия
Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков
В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.
Коммерсантъ 07:33
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
МФЦ в Петербурге откроют 25 мая
Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
Деловое.ТВ 06:51
Кино
Джаред Падалеки поделился неудачными дублями 15 сезона «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru 05:00
Политика
Зюганову продлили запрет на въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.
Известия 09:15
Общество
Протестом курских предпринимателей заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ и взяла на контроль ситуацию в связи с состоявшейся акцией протеста предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Центральном рынке г. Курска.
Kurskcity.ru 04:16
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
Петербуржца осудили за порно с несовершеннолетними детдомовцами
Форпост Северо-Запад 05:08
Политика
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Происшествия
200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области
Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
Футбол
«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым
«Зенит» не станет продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым.
Евро-футбол.ру 08:51
Политика
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Политика
Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции
Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru вчера в 02:52