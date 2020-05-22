Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в республике. Ранее Telegram-каналы сообщили, что руководитель региона был доставлен в Москву с диагнозом пневмония. По информации источников, у Кадырова большое поражение лёгких.

В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова

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