Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuВ «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в республике. Ранее Telegram-каналы сообщили, что руководитель региона был доставлен в Москву с диагнозом пневмония. По информации источников, у Кадырова большое поражение лёгких.
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Гендиректор «Ахмата»: У Кадырова все хорошо со здоровьем

Фонтанка.Ру10:31

«Ахмат»: Кадыров в Чечне и не испытывает никаких проблем со здоровьем

Газета.Ru10:27

В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова

РБК09:12

В Чечне рассказали о здоровье Кадырова после сообщений о заражении коронавирусом

Lenta.ru10:19

В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова

RT на русском10:16

В «Ахмате» сообщили о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Спорт-Экспресс09:38

В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

РИА Новости10:20
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
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Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
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Наука

Создали бионический глаз, который превосходит человеческий

22.05.2020 Искусственный глаз, который практически идентичен человеческому, разработали ученые из Гонконга.
Портал Поиск 03:41
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
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Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Экономика

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,5K
Происшествия

Стало известно о жертвах крушения самолета в Пакистане

Как пишет РИА Новости, власти Пакистана предполагают, что причиной катастрофы стал технический сбой.
ФедералПресс 08:48
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор

Газета.Ru 07:34
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Общество

Воробьев сообщил об отмене пропусков в Подмосковье

В Подмосковье отменяются цифровые пропуска с завтрашнего дня, 23 мая. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
BFM.ru 11:22
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Путешествия

Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020

Комсомольская правда 07:24
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Происшествия

65 мурманских силовиков заразились коронавирусом

Мурманск, 22 мая 2020, 17:51 — REGNUM В одной из силовых структур Мурманска выявлен очаг заражения коронавирусом.
REGNUM 10:51
Общество

Голикова предупредила об увеличении смертности в мае

Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
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Армия и оружие

Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска

Российская газета 05:14
Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Life.ru 07:15
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Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили

Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
2
Происшествия

В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома

Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
1
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Общество

Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
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Технологии

В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
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Политика

Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:18
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Политика

Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах

Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
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Кино

Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой

Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

Газета.Ru 10:54
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
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Политика

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

РБК 06:49
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