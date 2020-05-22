Коронавирус
Pravda.RuВ «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в республике. Ранее Telegram-каналы сообщили, что руководитель региона был доставлен в Москву с диагнозом пневмония. По информации источников, у Кадырова большое поражение лёгких.
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с чего всё началось
Гендиректор грозненской футбольной команды "Ахмат" Ахмед Айдамиров прокомментировал в интервью РБК сообщения о якобы плохом самочувствии президента Чечни Рамзана Кадырова.Царьград10:24
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Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
Происшествия
Пассажирский лайнер потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане.
Наша версия 07:16
Происшествия
Обыски проходят в администрации Советского района
В здании администрации Советского района сегодня, 22 мая, проходят обыски.
Открытый Нижний 06:03
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса
Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы
На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Авто
Kia готовит новый компактный ситикар
Корейский автопроизводитель воспользуется преимуществом боязни людей общественного транспорта после коронавируса, выпусти новый, полностью электрический ситикар, который будет конкурировать с Citroen Ami.
SpeedMe 07:58
Общество
Подмосковье отменяет пропускной режим
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области.
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Происшествия
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Всем троим подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили формулировку подозрения, теперь организаторы неизвестны, сообщил адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов.
РИА Новости 06:52
Футбол
Игрок «Барселоны» Артур может перейти в «Ювентус»
Игрок каталонской "Барселоны" Артур Мело может перейти в туринский "Ювентус", передает Football Italia.
Газета.Ru 08:19
Политика
Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:18
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Кино
Стало известно, когда могут возобновить работу кинотеатры в России
Как сообщает ТАСС, руководители крупных киносетей не знают когда точно им разрешат возобновить работу, однако рассчитывают на середину лета.
EastRussia 11:28
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу
Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
Экономика
Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса
Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Общество
В России сроки ЕГЭ перенесли на конец июня
Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщил 21 мая президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Курск сегодня вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Общество
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
Кино
Опубликован новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Студия Warner Bros. выпустила на своем Youtube-канале новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод», мировая премьера которого запланирована на 17 июля.
Rambler News Service 04:14