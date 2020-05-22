с чего всё началось

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в республике. Ранее Telegram-каналы сообщили, что руководитель региона был доставлен в Москву с диагнозом пневмония. По информации источников, у Кадырова большое поражение лёгких.

В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 4

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 107

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. 88

Авто Kia готовит новый компактный ситикар Корейский автопроизводитель воспользуется преимуществом боязни людей общественного транспорта после коронавируса, выпусти новый, полностью электрический ситикар, который будет конкурировать с Citroen Ami.

Общество Подмосковье отменяет пропускной режим Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области. 76

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 6

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 630

Происшествия Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения Всем троим подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили формулировку подозрения, теперь организаторы неизвестны, сообщил адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов.

Футбол Игрок «Барселоны» Артур может перейти в «Ювентус» Игрок каталонской "Барселоны" Артур Мело может перейти в туринский "Ювентус", передает Football Italia.

Политика Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией. 9

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 787

Кино Стало известно, когда могут возобновить работу кинотеатры в России Как сообщает ТАСС, руководители крупных киносетей не знают когда точно им разрешат возобновить работу, однако рассчитывают на середину лета.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 299

Общество Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет. 168