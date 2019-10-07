Происшествия
РБКМЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус. Материалы ведомство предоставило в распоряжение РБК. На записи виден полностью сгоревший пассажирский автобус городского транспорта.
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Политика
В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения
На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия 14:30
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из минометов.
Известия вчера в 14:42
Происшествия
В Италии велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша
Неудачное падение в 100 метрах от финиша привело к смерти 22-летнего велосипедиста-любителя в Италии, сообщает La Gazetta dello Sport.
Чемпионат 12:08
Фигурное катание
Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку
Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.
RT на русском 14:28
Кино
«Вещий Олег» Козловский в трейлере шестого сезона «Викингов»
Игромания.ру 14:02
Армия и оружие
Государственные испытания авиабомбы «Дрель» затягиваются
Скорее всего, государственные испытания российской авиабомбы «Дрель» не будут завершены до конца 2019 года.
REGNUM 06:21
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
Особое мнение: Максим Шевченко
М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Здоровье
Что будет, если отказаться от алкоголя, объяснили врачи
Врачи объяснили, что будет, если отказаться от алкоголя.
Пермь открытая 11:37
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру 13:17
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров рассказал о характере Ольги Бузовой
Основатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал о том, что помогло стать Ольге Бузовой такой популярной.
Культуромания вчера в 12:48
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы 14:02
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске
Пять человек пострадали в результате массовой драки в Новосибирске, которая завершилась стрельбой и поджогом автомобиля.
Вести.Ru 08:25
Политика
Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России
«Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.
ФАН 14:34
Происшествия
В Стерлитамаке полицейские устроили массовое побоище в травмпункте
В Стерлитамаке полицейские в День угрозыска устроили массовое побоище в травмпункте.
ГлавУфа 07:56
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 04:57
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
В Цхинвале центральную улицу назвали в честь Путина
Центральную улицу Цхинвала назвали в честь российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:50
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости 05 октября в 14:47
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55