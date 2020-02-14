Армия и оружие
Газета.RuВертолет сирийской армии сбили ракетой в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб был сбит вертолет армии страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Согласно имеющимся данным, военный вертолет сбили ракетой на западе провинции Идлиб рядом с деревней Урем-Кубра.
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