Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС. Как уточняется, крушение произошло на западе провинции в районе, где расположены позиции поддерживаемых Турцией формирований вооруженной сирийской оппозиции. Предположительно вертолет был сбит ракетой боевиков.
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