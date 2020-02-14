Армия и оружие
Газета.RuВ Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС. Как уточняется, крушение произошло на западе провинции в районе, где расположены позиции поддерживаемых Турцией формирований вооруженной сирийской оппозиции. Предположительно вертолет был сбит ракетой боевиков.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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